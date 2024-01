Começa nesta quinta-feira (11) a 39ª edição do Rodeio Crioulo Nacional de Canela. A programação segue até o domingo (14), no Parque de Rodeios do Saiqui, localizado na Rua Adílio Boeira Lucena, no Distrito Industrial. O evento irá contar com diversas provas campeiras e artísticas que contam com premiações de até R$ 9 mil. A organização do evento estima que mais de 30 mil pessoas visitem o Saiqui ao longo dos quatro dias de evento. A entrada ao parque de rodeios é franca e o valor do estacionamento é de R$ 20.