Um canteiro de obras começa a se instalar no Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, a maior escola de Caxias do Sul, com 1,3 mil alunos matriculados. Uma visita técnica com representantes do governo do Estado, realizada nesta quinta-feira (25), marcou de forma simbólica o início da reforma no auditório e no ginásio da instituição - os trabalhos começaram, de fato, na semana passada. Os investimentos contemplarão também reparos nos três blocos com salas de aula, totalizando R$ 21,8 milhões nos próximos anos.