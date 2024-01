Os agricultores de Caxias do Sul podem se inscrever, a partir da próxima quinta-feira (1º), no Programa de Máquinas Pesadas, promovido pela prefeitura. A Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) subsidiará a contratação de empresas particulares que prestam serviço com trator de esteira e escavadeira hidráulica, por exemplo.