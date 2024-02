O Campeonato Gaúcho 2024 começa neste sábado (20) e, em Caxias do Sul, o Caxias recebe o Grêmio no Estádio Centenário, às 16h30min. Por conta disso, o trânsito na região sofrerá alterações: a Rua Thomas Beltrão de Queiroz será bloqueada a partir das 9h entre as ruas Bento Gonçalves e Carlos Bianchini.