O pagamento da primeira parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) resultou em uma arrecadação de R$ 140 milhões aos cofres da prefeitura de Caxias do Sul. O prazo para quitar a dívida, com desconto máximo de 12%, se encerrou na quarta-feira (10). O valor arrecadado é 5% superior ao registrado em 2023, quando R$ 135 milhões foram atingidos com o pagamento do IPTU.