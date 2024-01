Caiu o número de multas aplicadas por embriaguez ao volante em Caxias do Sul em 2023. Conforme levantamento do Detran-RS, foram registradas 1.662 infrações de trânsito por alcoolemia na cidade no ano passado, 21,78% a menos do que em 2022, quando foram emitidas 2.125 autuações. Esse recorte do órgão estadual leva em consideração as vias municipais e rodovias estaduais e federais.