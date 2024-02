Os trabalhos de limpeza do km 38,3 da RS-122, em São Vendelino, devem seguir até a noite de terça-feira (23), de acordo com a nova atualização da Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). Assim, os motoristas devem seguir utilizando o desvio provisório, feito pela pista do sentido Serra-Capital. A liberação depende das condições climáticas e chegou a ser cogitada para a noite desta segunda-feira (22).



Conforme nota da concessionária, desde sábado (20) a equipe da CSG trabalha na limpeza do trecho, nas duas pistas do sentido Capital-Serra. A interdição ocorre devido a um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas do final de semana.