Nesta quinta-feira (11), a Capital Estadual do Pêssego de Mesa, Pinto Bandeira, dará início à 6ª edição da Festa do Pêssego. O evento ocorre a cada quatro anos, na Praça Central, com o objetivo de celebrar os resultados da colheita de 2023 e 2024, estimada em 18 mil toneladas da fruta. A programação cultural segue até domingo (14).