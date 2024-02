A primeira Feira Maesa Cultural de 2024 será realizada neste domingo (21), em Caxias do Sul, na Rua Plácido de Castro, das 10h às 18h. A feira ocorre sempre no terceiro domingo de cada mês e, chega à 21ª edição, em um especial de verão, que contará com mais de 180 expositores, shows ao vivo, feira de adoção de cães e captação de doadores de sangue.