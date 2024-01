Neste domingo (14) se encerram as atividades artísticas do 38º Natal Luz de Gramado, que contou com mais de 500 apresentações divididas em 88 dias. Haverá apresentação do Grande Desfile de Natal e dos espetáculos Reino de Natal, Fantástica Fábrica de Natal e Nativitaten (confira os horários abaixo). Todas ocorrem na Expogramado e os ingressos podem ser adquiridos pelo ingressooficialgramado.com.br. A decoração do Natal Luz segue até o dia 21.