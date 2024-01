Em 16 dias, entre o feriadão de Natal, que começou em 22 de dezembro, ao último domingo (7), 142.380 mil veículos passaram pela Rota do Sol saindo da Serra em direção ao Litoral Norte gaúcho. No sentido contrário, a contagem do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) indica que 81.780 fizeram o trajeto.