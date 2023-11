A forte chuva que atingiu a Serra em novembro criou novos transtornos no trânsito das rodovias estaduais e da BR-116, especialmente nos trechos de Caxias do Sul. Quedas de barreiras foram registradas em trechos da RS-122, RS-453 e também da via federal no sentido a Vila Cristina. Todas as estradas já estão liberadas.