Embora tenha se iniciado às 19h, foi só por volta das 20h30min que o Pré-Carnaval da escola de samba XV de Novembro, de Caxias do Sul, ganhou ares de festa na noite deste domingo, no Instituto Samba. Isso porque foi quando o líder comunitário do bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, onde está sediada a escola, Paulo Teixeira, mais conhecido como Cara Preta, chegou de surpresa após ter alta do hospital. Teixeira se recuperava de um procedimento cirúrgico e de uma internação de cinco dias, e foi ao encontro dos amigos carnavalescos tão logo foi liberado pelos médicos: