As obras para o novo acesso do bairro Serrano estão atrasadas em mais de dois meses. Em 11 de setembro, quando os trabalhos começaram na BR-116, a prefeitura de Caxias do Sul anunciou uma previsão de conclusão para 60 dias - com possibilidade de revisão conforme as condições meteorológicas. Ou seja, o prazo previsto para a finalização era no início de novembro e ainda não foi concluído. As melhorias consistem em uma nova entrada para o bairro pela BR-116.