Em alusão ao Dezembro Laranja, o Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul (Ceclin UCS) realiza, neste sábado (2), ações de prevenção e diagnóstico do câncer de pele. Serão disponibilizadas cem consultas gratuitas com dermatologistas, das 9h às 15h. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.