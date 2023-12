Então é Natal na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul. Depois de dias de decoração e preparação do local, gerando expectativa de quem passava no local, a noite quente desta sexta-feira (1º) marcou a inauguração da iluminação natalina. A festa com a chegada do Papai Noel foi embalada pelo concerto de Natal com a Orquestra Municipal de Sopros e as solistas Tatiéli Bueno e Fran Duarte.