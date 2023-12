Como mais um dia típico da alta temporada, as ruas e pontos turísticos de Gramado estão cheios na sexta-feira (1), seja no Centro ou em locais como o Lago Negro. Ao caminhar pela cidade, uma pluralidade de sotaques e idiomas pode ser ouvida. O mesmo reflete-se em carros com placas de países como Argentina e Paraguai ou em ônibus com grupos de alguma região do Brasil. Apesar desse cenário, o Sindicato do Turismo da Serra Gaúcha (Sindtur) prevê que a temporada terá queda de 10% a 15% após a chuva forte que atingiu a região. Já a prefeitura diz que a cidade voltará a ficar lotada neste final de semana.