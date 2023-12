O pronto-atendimento do Hospital Beneficente São Carlos (HBSC) recebe os pacientes com melhorias a partir desta terça-feira (12) em Farroupilha. Quem procurar o serviço, seja pelo Sistema Único de Saúde (SUS), convênios ou particulares, encontrará espaços reformados e qualificação na distribuição dos atendimentos, com sinalização externa para facilitar o acesso dos pacientes. A reforma foi realizada por meio de uma parceria com o Círculo Saúde.