A tradicional bênção de Natal dos Freis Capuchinhos e Sacerdotes chega à 20ª edição nesta quarta-feira (13), em Caxias do Sul. A ação ocorre na Praça Dante Alighieri, no centro da cidade, das 9h às 18h. A expectativa é de que milhares de fiéis façam filas para receberem a bênção ou uma palavra dos 26 freis e sacerdotes que participam da ação ao longo do dia.