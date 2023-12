A prefeitura de Caxias do Sul suspeita que o incidente envolvendo um poste energizado, no Parque dos Macaquinhos, esteja relacionado com a tentativa de furto de fios. Na noite de sexta-feira (1º), um homem de 36 anos sofreu um choque elétrico ao encostar na estrutura, enquanto jogava basquete na área próxima ao estacionamento da prefeitura. Ele foi encaminhado consciente para atendimento médico e sem lesões aparentes.