Um homem de 36 anos sofreu um choque elétrico ao encostar em um poste no Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul, na noite de sexta-feira (1º). De acordo com a Brigada Militar (BM), o caso ocorreu enquanto ele jogava basquete em uma quadra localizada próximo à área de estacionamento da prefeitura.