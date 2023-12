A ONG caxiense Construindo Igualdade conseguiu dar um passo importante no sentido de garantir a continuidade daquela que é a primeira casa de acolhimento voltada para a população LGBTQIA+ no Sul do Brasil. Isso porque a direção da entidade recebeu nesta sesta semana a confirmação de um recurso destinado pela deputada federal Denise Pessôa (PT), proveniente de emenda parlamentar, no valor de R$ 250 mil. A expectativa, contudo, é de que o montante esteja disponível apenas no final de 2024.