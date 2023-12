Estudantes da rede municipal de Caxias do Sul estão sendo estimulados a conhecer a história da Festa Nacional da Uva e da cidade com a ajuda de uma ferramenta que faz sucesso, principalmente, entre crianças e adolescentes: o álbum de figurinhas. Uma versão temática do livro ilustrado, criada pelo evento, está sendo distribuída em todas as escolas municipais para engajar o público jovem e também levar conhecimento por meio de uma atividade descontraída.