A comercialização de produtos orgânicos segue de forma normal nos últimos dias do ano em Caxias. A Feira Ecológica funciona nas quartas-feiras, 20 e 27 de dezembro, das 11h30min às 16h, na Rua Santos Dumont com a Vereador Mário Pezzi, no bairro Exposição. E, aos sábados, 23 e 30 de dezembro, das 6h30min às 11h30min, na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino.