Músicas daquelas emocionantes, como Hallelujah (ou Aleluia em tradução), de Leonard Cohen, ou Imagine, de John Lennon, ecoaram nos corredores do Hospital Pompéia na tarde de terça (5). Quartos, que estavam fechados, abriram-se com olhares curiosos que transformaram-se em sorrisos. Os responsáveis por mudar a rotina de pacientes, funcionários e médicos foram os estudantes do grupo de voluntários do Colégio São José, em uma ação de Natal que tem a coordenação da professora Lorita Menegon de Souza, 70.