Com a chegada do final de semana, a Serra gaúcha conta com uma programação repleta de eventos para divertir a população. Após meses de espera e preparação, começou na quinta-feira (7) o 14º Mississippi Delta Blues Festival, que segue até sábado (9) no Parque de Eventos da Festa da Uva. Já aos que buscam antecipar o clima de Natal, uma opção em Caxias do Sul é o Encanto de Natal, em Ana Rech.