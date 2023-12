Após uma sexta-feira (1º) de calor, Gramado pode registrar chuva no sábado (2) e domingo (3), de acordo com a Defesa Civil. Por isso, o órgão orienta que moradores fiquem em casa ou edifícios, evitando locais abertos. Além disso, a população deve atentar-se a encostas ou locais com água parada.