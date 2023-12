O posicionamento da nova ponte sobre o Rio das Antas, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, precisou ser adiado por conta da chuva que atingiu a Serra na noite desta sexta-feira (22). O trabalho estava previsto para iniciar às 18h, com a chegada dos guindastes necessários para o içamento. Os veículos, no entanto, chegaram pouco antes das 23h.