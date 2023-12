Até a última quarta-feira (27), 227 hidrômetros haviam sido furtados em Caxias do Sul. O número representa uma queda de 77% em comparação a 2022, de acordo com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). No ano passado, 1.003 unidades foram vandalizadas. Com a intenção de diminuir ainda mais os crimes em 2024, o Samae pretende substituir os hidrômetros com pedaços de metal por plástico, buscando diminuir o interesse do furto para comercialização.