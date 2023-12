Três homens se envolveram em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (2), por volta das 9h30min, na Rua Antônio Gattermann, no bairro Kayser, próximo da Pedreira do Guerra. De acordo com a Brigada Militar (BM), os homens teriam furtado o carro e, quando saíram de uma rua lateral, ao acessar a Rua Antônio Gattermann, perderam o controle do Corsa furtado e chocaram-se contra um poste.