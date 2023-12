A prefeitura de Gramado não localizou documentos que fariam parte do processo de interdição do Residencial Condado Ana Carolina, que desabou na madrugada de 23 de novembro, de acordo com comunicado do município. Em nota, a assessoria afirma que o auto de interdição e o documento que conteria comunicação da Defesa Civil ou da prefeitura com o síndico não foram encontrados nos arquivos da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Publicidade. Em coletiva de imprensa em 24 de novembro, o município informou que o imóvel estava interditado desde julho de 2020.