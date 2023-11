A segunda edição do Concerto de Moda da Serra Gaúcha (CMSG) começa neste sábado (4) com uma ação de integração entre a comunidade. A largada será na frente da Escola Municipal São Vicente com uma ação de troca de roupas entre vizinhos. Essa atividade, das 13h30min às 16h30min, também está integrada à programação da Aldeia Sesc.