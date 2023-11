Os motoristas de Caxias do Sul devem evitar o trecho da Rua Sinimbu entre as ruas Marquês do Herval e Doutor Montaury na quarta-feira (8), orienta a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM). A via estará parcialmente bloqueada, das 7h às 17h, e, depois do fim da tarde até a meia-noite, totalmente fechada. A mudança é para a organização e realização do 2º Concerto de Moda da Serra Gaúcha.