A partir deste domingo (5), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) fará obras em cinco rodovias federais no Rio Grande do Sul. Na Serra estão duas: a BR-116 e a BR-285. Os serviços de limpeza, poda de árvores e pavimentações ocorrem até o próximo sábado (11), com horário determinado dependendo do trecho.