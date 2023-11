A programação da 1ª Jornada de Direitos Humanos prossegue nesta quarta-feira (29) no Bloco 58 da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O evento é organizado pela Comissão de Direitos Humanos (CHD) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Subseção Caxias do Sul.