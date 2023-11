Com elenco formado por moradores de Canela, o espetáculo O Guardador de Rebanhos, aos Olhos de Mãe foi a atração deste sábado (18), durante a programação do 36º Sonho de Natal. A apresentação ocorreu no Multipalco da Praça João Corrêa, onde mais de 500 pessoas foram prestigiar o evento. Um novo show vai ocorrer no dia 9 de dezembro, no mesmo local.