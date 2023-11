Com o objetivo de preparar as equipes de brigadistas e colaboradores para situações de emergência, a Unimed Nordeste-RS, em Caxias do Sul, realizará na manhã desta terça-feira (14), um simulado de incêndio no Complexo Hospitalar, no bairro Marechal Floriano. O treinamento, desenvolvido pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da cooperativa médica, ocorre a partir das 9h30min e não interferirá no atendimento a pacientes no local.