Com foco na saúde masculina, o Novembro Azul é dedicado à conscientização sobre a necessidade de cuidados preventivos por parte dos homens, especialmente, no combate ao câncer de próstata. E Caxias do Sul tenta reduzir uma estatística comum entre o público masculino: a resistência aos cuidados médicos. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os homens vivem cerca de 7,1 anos a menos do que mulheres. De cada três mortes de pessoas adultas no país, duas são de homens. Em Caxias do Sul, até outubro de 2023, 38 homens perderam a vida em decorrência da doença. Em 2022, foram registrados 43 óbitos durante todo o ano.