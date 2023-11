Um balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul na terça-feira (31) mostrou o andamento das obras em escolas do Estado por meio do Programa Lição de Casa, lançado em junho para requalificar o ambiente escolar. Das 110 demandas concluídas até o momento, 10 são de instituições de ensino localizadas na Serra, segundo levantamento da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) feito a pedido da reportagem (confira abaixo). Ao todo, há expectativa de atender a 254 instituições estaduais até o fim do ano ano, com investimento de R$ 101,04 milhões.