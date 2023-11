A prefeitura de Caxias do Sul encerra no próximo domingo (19) o prazo de inscrições para o concurso público com cargos para níveis de ensino médio e superior, com salários que variam entre R$ 3.195,03 e R$ 16.623,67. Ao todo, são 15 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas pelo site do concurso.