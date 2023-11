O clima natalino já toma conta do Villagio Caxias. Nos ajustes finais, o shopping se prepara para inaugurar na sexta-feira (3) a decoração de uma das festas mais esperadas do ano. Brinquedos e uma vasta programação cultural marcarão o período. Para 2023, a parceria com a Orquídea será reeditada, assinando o tema Fábrica de Biscoitos, uma homenagem aos 70 anos da empresa.