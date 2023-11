Apreciar vinhos em meio às paisagens do Vale dos Vinhedos, curtindo atrações natalinas, com espetáculos e shows, são os destaques da segunda edição do Natal nos Vinhedos. A programação deste ano, divulgada no início da noite desta terça-feira (31), ocorre entre os dias 8 e 23 de dezembro. As atividades ocorrem no km 21 da RS-444, em frente à vinícola Miolo.