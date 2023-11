Com mais de 10 mil peças de roupas a R$ 1, a União das Associações de Bairros de Caxias do Sul (UAB) promove nesta sexta-feira (24) e sábado (25), das 9h às 17h, a primeira edição brechó "Amor comunitário". A ação acontece com intuito de arrecadar fundos para a compra de cestas básicas aos moradores da Serra e cidades de outras regiões afetados pelas enchentes no Estado. O brechó acontece na sede da instituição, localizada na Avenida Independência, 2.542, no bairro Panazzolo.