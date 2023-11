Apesar do mau tempo, a Rua Buarque de Macedo, no centro de Garibaldi, se iluminou no último domingo (12), com o acendimento das luzes do Natal Borbulhante, que este ano tem como tema “Celebre Emoções”. O público foi recepcionado com canções natalinas, interpretadas pela dupla Duo Consoar, que retornou ao final do evento para sua apresentação. O acender das luzes ocorreu por vota de 19h30min, na Praça das Rosas. No próximo domingo (19) ocorre a chegada do Papai Noel, às 19h, no centro histórico.