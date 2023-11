Ponto de acesso tanto para quem entra na cidade pela RS-115, por Três Coroas, quanto para quem utiliza a RS-235, por Nova Petrópolis, o bairro Três Pinheiros, em Gramado, é o ponto com maior risco de desabamento no município desde o temporal de sexta-feira passada (17). Com 440 moradores, aproximadamente, o local teve as 125 casas evacuadas ainda no domingo (19). Na tarde desta quarta-feira (22), o bairro está completamente vazio.