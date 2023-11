A queda de uma árvore no prédio que abriga a reserva técnica do Museu do Imigrante, em Bento Gonçalves, forçou a instituição a fechar as portas por tempo indeterminado. O incidente que aconteceu na manhã desta terça-feira (28), por volta das 9h30min. No momento, não havia pessoas no prédio e nenhum artigo histórico foi danificado.