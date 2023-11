É um novo status para o decreto de calamidade pública que vai determinar os recursos que serão repassados a Santa Tereza para a reconstrução do município. A prefeitura ainda aguarda o reconhecimento estadual e federal do documento publicado, em nível municipal, no dia 20 de novembro. Segundo a prefeita Gisele Caumo, o coordenador da Defesa Civil do RS, coronel Luciano Chaves Boeira, deu prazo até o final desta semana para o reconhecimento: