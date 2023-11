Uma ação de saúde ocorre nesta quinta-feira (30) na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul. Alusiva ao Dia Mundial da Luta Contra a Aids, a iniciativa será realizada das 8h30min às 16h, com realização de testes rápidos que detectam, além de HIV, sífilis e hepatite B e C. A proposta também demarca o início das ações da campanha Dezembro Vermelho, que chama atenção da população para a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis.