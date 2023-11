O abastecimento de água em cerca de 90 bairros de Caxias do Sul está previsto para ser retomado, de maneira gradativa, até esta terça-feira (14). O comprometimento pode ter ocorrido por causa da falta de energia que ocorreu na Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB) do Sistema Faxinal desde as 5h29min desta segunda (13).