ACBF recebe o Atlântico no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 

Equipe de Carlos Barbosa entra em quadra nesta quarta-feira (23) Lucka Cyríaco / ACBF, Divulgação

Após a vitória na estreia da Liga Nacional de Futsal, com goleada sobre o Blumenau, a ACBF volta à quadra nesta quarta-feira (23). Desta vez, o duelo será o clássico gaúcho diante do Atlântico de Erechim, às 19h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal.

O duelo de volta será no dia 18 de maio, domingo, às 11h, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Quem se classificar deste confronto vai enfrentar o vencedor de Apaff e Minas nas quartas de final. Na fase anterior, a equipe de Carlos Barbosa eliminou o Jaraguá, nos pênaltis.